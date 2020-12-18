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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تطلب 80 مليون جرعة أخرى من لقاح مودرنا الأمريكي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:31 م
لقاح مودرنا الأمريكي
لقاح مودرنا الأمريكي
وكالات
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ضاعفت المفوضية الأوروبية من طلبها للقاح مودرنا ضد مرض كوفيد19-، بطلب 80 مليون جرعة أخرى، حسبما أعلنت الشركة الأمريكية للأدوية اليوم الجمعة.

وقالت مودرنا في بيان، إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وقعت بالفعل عقدا للحصول على 80 مليون جرعة، مع خيار بمضاعفة الكمية، وهو ما استخدمته الآن.

ويعني هذا أن المفوضية الأوروبية قامت بتأمين الحصول على 160 مليون جرعة في المجمل، مع وصول أول شحنة في مطلع عام 2021، إذا وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية "إي إم إ، يه" على اللقاح.

كانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت يوم الخميس أنها ستتخذ قرارا بشأن الترخيص في 6 يناير.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ في التكتل يوم 27 ديسمبر، بافتراض حصول اللقاح، الذي تنتجه شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية معا، على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية كما هو متوقع الأسبوع المقبل.

وأبرمت المفوضية عقدا للحصول على 200 مليون جرعة نيابة عن الدول الأعضاء.

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