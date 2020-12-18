غدًا.. محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدا السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، على الحكم الصادر ضده بالإعدامأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيو 2015، حكما بالسجن المؤبد لـ20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.وكشفت وقائع القضية عن اقتحام سجن وادى النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.