«الأزهر»: اللغة العربية سحرت الكثير من الغربيين والمستشرقين بجمالها

تواصل الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، نشر مقاطع فيديو عن سحر اللغة العربية وجمالها.وفي مقطع جديد، أوضح الفيديو أنه لم يكن العرب وحدهم هم الذين سحرتهم العربية بجمالها ورونقها، بل إن عددًا كبيرا من الغربيين والمستشرقين سحرهم جمال اللغة العربية وعذوبتها، ومن أبرزهم:المستشرق الإيطالي كارلو نلينو يقول: "اللغةُ العربية تفوقُ سائرَ اللغاتِ رونقًا وغنًى، ويَعجِز اللسانُ عن وصفِ محاسنها".وذكر المستشرق الفرنسي رينان: "فاقت أخواتها بكثرةِ مفرداتها ودقّةِ معانيها وحسنِ نظامِ مبانيها، ولم يُعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة".وأضاف المستشرق النمساوي جوستاف جرونيباوم: "ما من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها، فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية".وتابع المستشرق الألماني كارل بروكلمان: "بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا".