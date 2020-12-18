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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد فعاليات مشروع رفع الوعي بقضايا السكان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:09 م
نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا
قنا: إسلام البكري
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شهد حازم عمر نائب محافظ قنا فعاليات مشروع رفع الوعي بقضايا السكان بمركز شباب المراشدة بمركز الوقف، شمالي المحافظة، اليوم الجمعة، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أوضح نائب المحافظ في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لديوان عام محافظة قنا، أن المشروع يهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بموضوعات الصحة الإنجابية وقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي وقضايا تخص تنظيم الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة والممارسات الضارة ضد الفتيات، بجانب زيادة المعرفة للذات وتطوير المهارات من خلال استخدام طرق فعالة مثل المسرح والرياضة.

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