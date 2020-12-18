بريطانيا تسجل 28507 إصابات جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 28507 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، الجمعة و489 وفاة، وفقا لبيانات رسمية.وبلغت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس أمس الخميس 35383 لكن ذلك الرقم كان يشمل نحو 11 ألف حالة من ويلز لم يسبق الإبلاغ عنها.وسجلت بريطانيا أمس الخميس 532 وفاة بالمرض.