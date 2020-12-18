محققون من منظمة الصحة العالمية يزورون الصين الشهر المقبل

قال مسؤولون من منظمة الصحة العالمية الجمعة إن فريقا دوليا بقيادة المنظمة سيزور الصين في الأسبوع الأول من يناير للتحقيق في منشأ جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف المسئولون خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن ثلاثة أرباع حالات الإصابة تسجل حاليا في أمريكا اللاتينية. كما شكروا كندا على التزامها بالتبرع بجرعات من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لدول أخرى.