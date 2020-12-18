الجزائر: 7 وفيات و438 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مسئول في وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 94 ألفا و371.وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في تصريح صحفي، أنه جرى رصد 7 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 2647.وأشار إلى تعافي 398 حالة جديدة، ليبلغ عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء 62 ألفا و487، بينما يتواجد 42 مصابا في العناية المركزة.