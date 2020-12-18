إيطاليا تسجل 674 وفاة و17992 إصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 674 حالة وفاة بفيروس كورونا، الجمعة، نزولا من 683 في اليوم السابق، كما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة إلى 17992 من 18236 حالة.وحسب الوزارة، أجريت في اليوم السابق 179800 مسحة في مقابل 185320 قبل ذلك بيوم.وإلى الآن شهدت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض، في فبراير 67894 حالة وفاة بكوفيد- 19، وهي أكبر حصيلة في أوروبا والخامسة عالميا، وإجمالا سجلت إيطاليا 1.92 مليون حالة إصابة إلى الآن.