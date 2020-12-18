جلسة عرفية تنهي خلافات بين عائلتين بالغربية

عقدت جلسة صلح عرفية بمدينة السنطة، في محافظة الغربية، بين عائلتى "فايد وسلام".جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء مساعد الوزير مدير أمن الغربية، واللواء محمد عمران مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد هيثم الكيلانى رئيس قسم المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن بالغربية.شكلت اللجنة بمعرفة العمدة راغب الشرقاوى رئيسا، وبعضوية كل من العمد رفعت قطب وأحمد رشاد وناصف سند والسيد أبوحجيجة وماهر منصور وإحمد أبوقشطة وناصر حجاب، وبحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة عامر الشوربجي.واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية، وتكفل كل طرف بمحاميه.كما تم الاتفاق على مبلغ مليون جنيه شرطا جزئيا يدفعه من يعتدي على الآخر، سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.