إطلاق أول منصة إلكترونية مصرية لتسويق الأدوية للصيادلة أونلاين

حضر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، حفل إطلاق أول منصة الكترونية رقمية يتم من خلالها تسويق الأدوية للصيادلة (أون لاين)، وأعرب عن تفاؤله بالدور الإيجابي الذى يمكن أن تقوم به التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في ظل اتجاه الدولة نحو الرقمنة وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي تستوجب التشديد في الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.ولفت "مصيلحي" الانتباه إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا إلا أنه كان سببا في التعجيل بتكثيف استخدامات تكنولوجيا الاتصالات، واصفًا أن ما تم خلال عام كان من الممكن ألا يحدث قبل عشر سنوات على الأقل.أقيم الاحتفال بحضور نخبة من المتخصصين والشخصيات العامة والإعلاميين والصيادلة والنقابات.وأكد الدكتور أحمد جزارين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة، أن إطلاق هذه المنصة الرقمية سوف يسهم بشكل كبير في سرعة التواصل مع الصيادلة وبالتالي توفير الكثير من الجهد والوقت بما يضمن وصول الأدوية بشكل سريع للصيدليات التي تقوم بدورها لتوصيلها للمرضى، ومنع ظاهرة عدم توافر بعض الأدوية في الصيدليات.وأشار الدكتور رأفت يوسف أستاذ الإدارة، إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعد أحد أهم وأبرز العناصر الأساسية التي تسهم بشكل كبير في نجاح أي عمل حيث تساعد التكنولوجيا الحديثة على زيادة فرص التنافسية بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للتسويق.