روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

اختتم أندريه سليبنيوف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي زيارته للقاهرة هذا الأسبوع بعد أن أجري مباحثات مثمرة مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الجمعة، أن كلا الطرفين أكدا اهتمامهما بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي الذي ضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنشيط العمل في هذا المجال.وأضاف أن هذه الاتفاقية سوف تتيح الفرصة لزيادة حجم التجارة المتبادلة والتفاعل الاقتصادي من أجل الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين.