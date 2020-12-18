رسميًا.. فيفا يعلن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التشكيل الجديد للجنة التي ستُدير اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.وأشار "فيفا"، عبر بيان رسمي صادر عنه، اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة ستكون ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام.وكان الاتحاد الدولي قد وجه- أمس الخميس- الشكر للجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.