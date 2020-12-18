«فتاة ميت غمر» تتقدم ببلاغ ضد أقارب المتحرشين بها

أعلن المجلس القومي للمرأة، عن تواصل مكتب شكاوى المرأة مع فتاة "ميت غمر"، حيث التقت بمسئولي المكتب، وبدورهم قدموا المشورة والدعم والمساندة القانونية لها، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه تحرك فورا وقام بالاتصال بكافة الجهات المعنية إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨، وفقا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.كما توجه أحد محامي مكتب شكاوي المرأة بصحبة المجني عليها إلى النيابة العامة؛ لتقديم بلاغ بخصوص التهديدات التي تعرضت لها الفتاة من بعض الأشخاص أقارب المتهمين بالتحرش بها، وقام محامي مكتب الشكاوي بالحضور مع المجني عليها خلال تحقيقات النيابة معها وتقديم الاستشارة القانونية اللازمة لها وفقا لموقفها القانوني.وتقدم المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي، النائب العام لاتخاذه قرار بحبس 7 متهمين احتياطيا لتعديهم على الفتاة، بعد أن طاردوها في شارع عام، وتحرشوا بها بالقول واللمس.‎وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وامتنانها لموقف النيابة العامة الحازم والسريع وإصدارها قرارات صارمة بشأن حبس المتهمين بالتعدي على الفتاة، مثمنة الدور الكبير الذى تقوم به النيابة العامة في حماية حقوق المرأة.‎