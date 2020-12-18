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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تعلن الإغلاق العام الثالث في 26 ديسمبر لـ17 يناير

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:18 م
النمسا
النمسا
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أعلنت الحكومة النمساوية مساء اليوم بدء الاغلاق العام الثالث فى البلاد فى الفترة من 26 ديسمبر الجاري الى 17 يناير المقبل من أجل السيطرة على الاصابات السريعة والوفيات المرتفعة بفيروس كورونا.
وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس فى مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة إنه سيتم إغلاق كل شيء تقريبًا فى الفترة المذكورة وهناك قيود خروج صارمة بهدف تقليل الاصابات الجديدة.
وأضاف أن هؤلاء الذين لم يشاركوا فى فحوصات كورونا الجماعية يجب أن يلتزموا بحظر التجول طول اليوم وارتداء كمامة طبية عند الذهاب الى محلات بيع المنتجات الغذائية.
وأشار مستشار النمسا الى منع الخروج نهائيا فى احتفالات رأس السنة الميلادية. لافتا الى ان المدارس بالكامل ستتحول الى التعليم عن بعد فى الفترة بين 7 الى 17 يناير المقبل.

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