1708 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الجمعة تسجيل 1708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليبلغ عدد الإصابات 271 ألفا و514 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 3518، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3160 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 236 ألفا و550 حالة.