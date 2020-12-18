تطهير وتعقيم استاد الإسكندرية قبل مباراة الاتحاد وسموحة (صور)

نفذ حى وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم استاد الإسكندرية، قبل مبارة اليوم، بين فريقي الاتحاد وسموحة، في إطار التعاون والتنسيق بين حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف، والهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية.حيث تم التطهير باستخدام الرشاشات اليدوية، والمطهرات بالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور مدير استاد الإسكندرية، ومساعد رئيس حي وسط للخدمات مدير إدارة العلاقات العامة، مدير إدارة الأزمات بحي وسط، ومن جمعية الهلال الأحمر فرع إسكندرية مدير ومنسق غرفة العمليات، والمتطوعين الشباب.جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.