«مطبخ الخير».. مبادرة لتوزيع الوجبات على غير القادرين بالغربية (صور)

أطلق شباب جمعية دمنهور الوحش الخيرية بمحافظة الغربية، مبادرة إنسانية جديدة لمساعدة المواطنين على تجاوز أزمة كورونا وتخفيف العبء عليهم بتجهيز وجبات ساخنة لمصابى كورونا والمواطنين غير القادرين على العمل ومرضى الفشل الكلوي، وتوصيلها لهم حتى باب المنزل لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.التقى "الدستور" القائمين على المبادرة، وقال أحد الشباب إن العمل يبدأ منذ الساعة الثالثة فجر الجمعة وينتهى فى الثانية ظهرًا بعد تغليف الوجبات، والهدف من ذلك تعليم الأطفال حب فعل الخير والاستمتاع به، فالجميع يتشارك فى الخير.وأضاف: "الجمعية تقوم بتقديم مساعدات مالية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بجانب تقديم الوجبات الساخنة الجاهزة، كما نقوم بتنظيم حملات لتوزيع الأغذية وكراتين المواد الغذائية"، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لتقديم جميع الخدمات والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا والمرضى بالقرية والقرى المجاورة.وأوضح: المبادرة إنسانية لمساعدة المواطنين وأطلقنا عليها اسم "مطبخ الخير" لتخفيف العبء عن مصابي فيروس كورونا أثناء فترة الحجر الصحي وأيضا للأسر التي تضرر عمل رب عملها بسبب انتشار الفيروس وتوقف بعض الأعمال.واختتم: "الوجبة عبارة عن كمية من الأرز أو المكرونة داخل طبق مغلف ومحكوم الغلق جيدا بجانب قطعة من الدجاج أو اللحم المفروم والمشوي، حيث تحتوي الوجبة على البروتين اللازم للجسم"، موضحا أن المكسب الوحيد من تلك المبادرة هو الفرحة التي يشاهدونها على وجوه الأسر التي يتم التوزيع عليها سواء داخل القرية أو القرى المجاورة.