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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بقنا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:20 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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لقي شخص وسيدة مصرعهما فيما أصيب ثالث، اليوم الجمعة، في تجدد خصومة ثأرية بقرية الدم والنار بنجع الرشايدة في قرية الحجيرات بقنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بمقتل برداويلي محمد سالم، 46 عاما، بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الحجيرات في قنا.

وكشفت التحريات الأولية عن تجدد خصومة ثأرية منذ عام 2006 مع عائلة الهرومه، والتي أسفرت عن مقتل سيدة، وإصابة آخر، حيث قام المجني عليه بالتعدي ببندقية آلية على أحد أفراد عائلة الرشايدة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها لضبط المتهمين.

تم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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