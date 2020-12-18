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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة تعديات على أراضى الدولة بمساحة 300 متر في أسوان (صور)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:11 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
أسوان_إسراء توفيق
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نفذ حي جنوب مدينة أسوان، برئاسة أشرف عنتر، ومعاونه جابر فتحي رئيس قطاع المحمودية، والفنيين بالحي، حملة إزالة فورية لتعديات بناء في المهد بمنطقة المحمودية، خلف مدرسة الفنية بنات بمساحة إجمالي ٣٠٠ متر مربع، ومصادرة مواد البناء والأدوات المستخدمة بمعاونة قسم أول أسوان، وذلك بحضور قاسم معتصم نائب رئيس المدينة لقطاعي غرب وجنوب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالتصدي للتعديات على أراضى الدولة، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

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