خاص.. مستندات سلبية عينات لاعبى منتخب الشباب (صور)

حصل "الكابتن" على نتيجة اختباري حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا، لاعبي منتخب مصر للشباب، اللذين اعترض مسئولو المنتخب التونسي، على تواجدهما في قائمة "الفراعنة" للمباراة التي كان مقررًا لها أن تجمع الفريقين عصر اليوم، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، عن منطقة شمال القارة.





وحسب الوثائق التي حصل عليه "الكابتن"، فإن نتيجة اختبار حمزة علاء، الذي أجري له بتاريخ 16 ديسمبر، جاءت سلبية، وهو الأمر ذاته بالنسبة لاختبار أحمد نبيل كوكا، الذي أجرى له صباح اليوم 18 ديسمبر.







