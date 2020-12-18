«رحلة البحث عن تسجيلات القرآن المفقودة بصوت محمود ياسين».. الأسرة: «بحوزة قناة عربية»

عقب رحيل الفنانة محمود ياسين منذ عدة أسابيع، أعلن شقيق زوجته الفنانة شهيرة، أنه الراحل سجل القرآن الكريم كاملًا بصوته في أحد الاستويوهات الخاصة به في الهرم على شرائط كبيرة وأوصى بإذاعتها بعد وفاته كصدقة جارية على روحه، ولمعرفة أين توجد هذه التسجيلات، تواصلت «الدستور» مع الفنانة شهيرة أرملة الفنان الراحل محمود ياسين، وأكدت أنه بالفعل سجل القرآن كاملًا بصوته، لكنهم لا يعرفون أين هي الآن، ويبحثون عنها تنفيذا لوصيته.من جانبه، قال شقيقها الآستاذ وحيد حمدي لـ«الدستور»، إنه كان بصحبة الفنان الراحل أثناء تسجيل القرآن، واحتفظ بالتسجيلات بعد الانتهاء منها، لافتا إلى أنه لا يعرف طريقها حتى الآن بسبب ظروف نقل الأسرة من الهرم للشيخ زايد، وأنهم فور العثور عليها سينفذون الوصية.وفي السياق، حاولنا التواصل مع مهندسي الصوت الذين عاصروا الفنان الراحل في الاستوديو الخاص به في الهرم، فعرفنا أنهم 3 «الأول توفي والثاني خارج مصر منذ سنوات طويلة ولا أحد يعرف عنه أي شيء والثالث هو المهندس ياسر أنور» الذي أكد أنه عمل لفترة طويلة مع الفنان محمود ياسين لكن لا يعلم أي شيء عن هذه التسجيلات.وتواصلت «الدستور» مع أفراد أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، مرة أخرى لكنهم أكدوا عدم العثور على تلك التسجيلات حتى الآن، وأنهم يشكون حاليًا في أنها بحوزة قناة عربية، لكنهم حتى الآن لم يتأكدوا بشكل نهائي من هذا الأمر، وفور تأكدهم سيعلنون ذلك مع توضيح المتسبب في هذا الأمر.