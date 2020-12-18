«تموين الأقصر» تضبط٧٥٠ كيلو أغذية منتهية الصلاحية
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:13 م
هدى الأميرطباعة
بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية والأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تم تشكيل لجنة مكونة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمد عثمان، وايمن رمضان المفتشين بالمديرية.
وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٨٠ كرتونة وجردل بإجمالى وزن ٧٥٠ كيلو جراما، عبارة عن أغذية أطفال على شكل ألعاب وحلويات ومسحوق عصير غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.
وتحرر محضر ١٣٣٧٠ جنح ضد ح ا خ، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.
تم تشكيل لجنة مكونة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمد عثمان، وايمن رمضان المفتشين بالمديرية.
وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٨٠ كرتونة وجردل بإجمالى وزن ٧٥٠ كيلو جراما، عبارة عن أغذية أطفال على شكل ألعاب وحلويات ومسحوق عصير غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.
وتحرر محضر ١٣٣٧٠ جنح ضد ح ا خ، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.