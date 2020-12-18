«تموين الأقصر» تضبط٧٥٠ كيلو أغذية منتهية الصلاحية

بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية والأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.تم تشكيل لجنة مكونة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمد عثمان، وايمن رمضان المفتشين بالمديرية.وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٨٠ كرتونة وجردل بإجمالى وزن ٧٥٠ كيلو جراما، عبارة عن أغذية أطفال على شكل ألعاب وحلويات ومسحوق عصير غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.وتحرر محضر ١٣٣٧٠ جنح ضد ح ا خ، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.