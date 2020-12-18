اعتقال 4 مشتبه بهم باعتداء سابق أمام مقر صحيفة شارلي إيبدو بفرنسا

اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، 4 مشتبه بهم باعتداء سابق أمام مقر صحيفة شارلي إيبدو في فرنسا، وفق قناة العربية.وفي سبتمبر الماضي، أكد مصدر قضائي أن خمسة رجال اعتقلوا بعد هجوم باريس، نقلًا عن وكالة رويترز.ونشرت السلطات الفرنسية صورة لمنفد عملية طعن قرب مقر صحيفة "شارلي إيبدو" السابق، والتي تسببت بجرح شخصين.ونقلت إذاعة أوروبا 1 عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن الموقوف اعترف بمسؤوليته عن الاعتداء، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وهو معروف لدى الأجهزة الأمنية، كما ذكرت أنه مولود في باكستان. كما ألقت الشرطة القبض على مشتبه به ثانٍ وكشفت أنه من الجنسية الجزائرية.