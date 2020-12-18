مصدر ينفي ظهور يسرا وهيفاء وهبي «ضراير» بمسلسل رمضان 2021

قال مصدر داخل فريق عمل مسلسل إن النجمتين يسرا وهيفاء وهبي رحبتا بالتعاون معا في عمل درامي جديد سيتم عرضه خلال سباق رمضان 2021.وأوضح المصدر أن النجمتين تقرأن حاليا سيناريو المسلسل، ولم يتم التعاقد معهما بشكل رسمي، مشيرا إلى أنهما لن يظهرا في دور الـ«ضراير» بأحداث المسلسل وأن قصته مختلفة تمامًا وستكون مفاجأة للجمهور غير متوقعة.ويتولى مهمة كتابة المسلسل المؤلف أحمد عادل في ثاني تجاربه الدرامية، حيث قدم رمضان الماضي مسلسل «خيانة عهد»، ويتولى مهمة إخراجه سامح عبدالعزيز.