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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إجراء جراحة ناجحة لرضيع يعانى من عيب خلقى بالقولون بمستشفى بنى سويف التخصصى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:38 م
مستشفى بنى سويف
مستشفى بنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الجمعة، إنه تم لأول مرة بالمستشفى إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ ثمانية أشهر يعاني من عيب خلقي بالقولون (هيرشسبرنج) بعدما حضر الطفل بصحبة أهله إلى المستشفى يشتكون من عدم قدرته على التبرز، وبعد عمل الفحوصات الطبية تبين وجود تضخم في القولون بسبب فقدان الخلايا العصبية في عضلات القولون.

وأوضح "جودة" فى تصريحات صحفية، أنه تم استئصال الجزء المصاب من القولون مع توصيل الجزء السليم بفتحة الشرج وبعد إجراء الجراحة تم نقل الطفل بعدها إلى الرعاية المركزة للأطفال بالمستشفى تحت الملاحظة ثم إلى قسم الجراحة لاستكمال العلاج والمتابعة.

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