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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصادر سودانية تكشف كواليس إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:12 م
جريدة الدستور
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صرّح وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة الطريفي إدريس، بأن الحكومة السودانية ستستمر في سحب المزيد ممن حصلوا على الجنسية السودانية بالتجنس تباعًا دون ظلم أحد، لافتا إلى أن تلك الإجراءات هدفها مصلحة أمن السودان والبلاد العليا وتطبيق القانون واللوائح والضوابط.
وأكد الطريفي، في تصريح رسمي عبر إحدى الصحف السودانية، أن العدد الكلي الذي تم حصره من قبل اللجنة المختصة يقدر بأكثر من 13 ألف جنسية تم تجنيسهم في فترة ما بين عام 2014 وحتى عام 2019، موضحا أن اللجنة تعمل على حصر وتصنيف من يثبت سلامة إجراءاتهم ممن حصلوا عليها بلا حق قانوني، منوهًا بأنه لم يتم الموافقة على أي طلب قدم للحصول على الجنسية السودانية من منذ أبريل ٢٠١٩ وحتى الآن بغرض التقييم وتصحيح المسار وضبط المعايير التي هدفها حماية البلاد.

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