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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

انفجار وسط مقديشو قبيل زيارة متوقعة لرئيس حكومة الصومال

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:34 م
انفجار وسط مقديشو
انفجار وسط مقديشو
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار وسط مقديشو قبيل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء الصومالي، وفق قناة العربية.

وذكرت "العربية" أن انفجارا ضخما هز ملعبا محليا في بلدة جالكعيو، كان من المفترض أن يحتضن خطابا لرئيس الورزاء الصومالي، محمد حسين روبل.

ونقلت "العربية" عن مسئولين محليين قولهم "لم يكن روبل الذي كان من المفترض أن يكون في المكان موجودا وقت التفجير في ملعب عبد الله عيسى".

ويعد هذا الانفجار هو الثاني من نوعه في وسط البلاد، حيث سبق، وأعلنت الصومال، بحسب ما نشرته صحيفة "الصومال اليوم" قبل أيام، عن وقوع انفجار استهدف اجتماعا لمسئولين صوماليين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم عسكريان اثنان.

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