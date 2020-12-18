رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قصة تزيين شجرة الكريسماس؟

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:30 م
تزيين شجرة الكريسماس
تزيين شجرة الكريسماس
مونيكا جرجس
طباعة
تستعد الكنائس المسيحية والبيوت للاحتفال برأس السنة الميلادية مع حلول شهر ديسمبر من كل عام.

ما هي شجرة الكريسماس؟
إحدى أكثر تقاليد عيد الميلاد انتشارً والرمز الرئيسي له، عادة ما تكون الشجرة صنوبرية أو مخروطية خضراء مثل شجرة التنوب أوالصنوبر أو شجرة سرو أو شجرة اصطناعية من مظهر مماثل، ويرتبط مع الاحتفال بعيد الميلاد عادة بوضع الشجرة تكون عادة داخل البيت مع تزيينها.

كيف بدأت فكرة شجرة الكريسماس؟
تُعد شجرة الكريسماس أو شجرة الميلاد أحد مُظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتعتبر رمزًا للحياة والنور، وتعود فكرة شجرة الكريسماس إلى القرون الوسطى بألمانيا، الغنية بالغابات الصنوبرية الدائمة الخضرة، حيث كانت العادة لدى بعض القبائل الوثنية التي تعبد الإله «ثور» إله الغابات أن تزين الأشجار ويقدم على إحداها ضحية بشرية.

وفي عام 727 أوفد إليهم القديس بونيفاسيوس بعثة تبشيرية لكي يبشرهم، وحصل أن شاهدهم وهم يقيمون حفلهم تحت إحدى أشجار البلوط، وربطوا طفلًا وهموا بذبحه ضحية لإلههم ثور فهاجمهم وخلص الطفل من أيديهم ووقف فيهم خطيبًا مبينًا لهم أن الإله الحي هو إله السلام والرفق والمحبة الذي جاء ليخلص لا ليهلك.

ثم قام بقطع تلك الشجرة ونقلها إلى أحد المنازل وتزيينها، ومع اعتناق سكان المنطقة للمسيحية، لم تلغ عادة وضع الشجرة في عيد الميلاد، بل حولت رموزها إلى رموز مسيحية، وانتقلت هذه العادة بعد ذلك من ألمانيا حيث تفنن الناس في استخدام الزينة بأشكالها المتعددة والمعروفة.

مع القرن الخامس عشر، حيث انتقلت إلى فرنسا وفيها تم إدخال الزينة إليها بشرائط حمراء وشموع، وفي القرن الـ19 وصلت شجرة الكريسماس للولايات المتحدة الأمريكية بشكلها المعاصر على يد المستوطنين الألمان في ولاية بنسلفانيا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصادر: العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة شاطئ السلوم

«صحة شمال سيناء» تنفي نقص الأكسجين ووفاة 7 أشخاص بمستشفى العريش

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تعرف على أولى قرارات اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة

ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

اسأل طبيب.. فيتامين «د» لا يؤثر على علاج كورونا

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

مختار عيسى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

الأربعاء.. إنطلاق مهرجان سوهاج الأول للكتاب

لغتى العربية.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية فى القلعة

عرض فيلم الحب فوق هضبة الهرم بسينما الهناجر.. الإثنين