التحالف: تدمير وإزالة 171 لغمًا بحريًا للحوثيين في البحر الأحمر

نقل التليفزيون السعودي، اليوم الجمعة، عن التحالف بقيادة السعودية، الذي يقاتل في اليمن، قوله: "إنه دمر لغمًا بحريًا، زرعه الحوثيون المتحالفون مع إيران جنوب البحر الأحمر".وذكر التليفزيون أن اللغم صنع في إيران.وقال التحالف إن أعمال الحوثيين العدائية بدعم إيراني تهدد أمن مضيق باب المندب، موضحا أنه تم إزالة وتدمير ما مجموعه 171 لغما بحريا نشرتها الميليشيات عشوائيا.