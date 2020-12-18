القصة الكاملة لتعطل تطبيق إنستجرام Instagram





القصة الكاملة لتعطل تطبيق انستجرام Instagram وكشف موقع "دون ديتكتور"، المختص في رصد حالة الأعطال المتعلقة بخدمات تطبيق الإنستجرام Instagram عبر الإنترنت استنادًا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الآلاف من مستخدمي تطبيق إنستجرام غير قادرين على الوصول للتطبيق بالشكل المعتاد كما أنهم غير قادرين على توضيح العطل، فيما لجأ العديد من المستخدمين إلى موقع تويتر للإبلاغ عن هذا العطل.

حتى أن العديد من مستخدمي الموقع قاموا بنشروا لقطات من شاشة هواتفهم لتطبيق وهو يعرض رسالة تطبيق الإنستجرام Instagram والتي تنص على "يستمر في التوقف"، ومع ذلك حتى الآن لا يوجد رد رسمي من تطبيق الـ"انستجرام"، ومنذ بداية المشكلة كتب المستخدمون المتأثرون بالانقطاع، تغريدات على موقع "تويتر"، حيث أكد أن هذه المشكلة لا تؤثر على المستخدمين الألمان فحسب، بل تؤثر أيضًا على جميع مستخدمي انستجرام في جميع أنحاء العالم.





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واجه تطبيق إنستجرام Instagram عطل فني صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ11 حتى وقتنا هذا؛ حيث واجه مستخدمو التطبيق في عدد من دول العالم عطلا في الخدمة، حيث ظهرت المشكلة من خلال ترك التطبيق رسالة لـ الآلاف من المستخدمين، موضحة أنهم غير قادرين على استخدام المنصة في الوقت الحالي، حيث تنوعت المشاكل التى تواجه المستخدمين بين صعوبة في تسجيل الدخول وصعوبة في مشاركة الصور أو النشر أو الاستوريز.