وزير الأوقاف يهدي 75 نسخة من ترجمة معاني القرآن لطلاب إندونيسيا

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، الطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.وأكد جمعة خلال اللقاء، أن وزارة الأوقاف تحرص على نشر الفهم المستنير في العالم كله بكل لغات العالم مع تصحيح المفاهيم المغلوطة، وفي هذا الصدد قامت وزارة الأوقاف بترجمة العديد من الكتب إلى اللغات الأجنبية المختلفة التي بلغت حتى الآن 104 كتب مترجمة في صحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير.وأهدى وزير الأوقاف 75 طالبًا إندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإندونيسية.