نتائج جمعيات دمج فرعيات المحامين في البحيرة والإسكندرية والغربية

قال مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، إن الجمعيات العمومية الثلاث انعقدت في موعدها أمس الخميس، في الإسكندرية، والغربية، والبحيرة.وأوضح «سخي»، في بيان له، أن جمعيتي الغربية والبحيرة لم يكتمل نصابهما القانوني وتم تحرير محضر من رؤساء اللجان العامة بذلك.وأكد: اكتملت الجمعية العمومية التي انعقدت بمحكمتي شرق وغرب الإسكندرية، وعقب إتمام الفرز أعلنت النتائج أمام الحضور أمس، وكانت النتيجة الموافقة على القرار المطروح على الجمعية العمومية بإنشاء نقابة الإسكندرية التي تضم دائرتها محكمتي شرق وغرب الإسكندرية.