بالألحان والتسابيح.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ تسبحة كيهك

بدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، تسبحة شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، حيث ترفع التسابيح الكهيكية والتماجيد لإكرام السيدة مريم العذراء والدة الآله.ويُعتبر شهر كيهك هو الشهر الرابع في السنة القبطية وتعتبره الكنيسة بمثابة مسيرة استعداد روحية نحو الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بما يتضمنه الشهر من تسابيح كيهيكية وسهرات روحية مأخوذه من الأبصلمودية الكيهكية.وتشهد صلوات تسبحة شهر كيهك، أو الشهر المريمي، في الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية للمرة الأولى تغييرًا من حيث التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات بسبب فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد، والذي يُعد صومًا من الدرجة الثانية إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن، متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد.