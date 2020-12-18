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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة وزير الداخلية الجزائري الأسبق

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:12 م
وزير الداخلية الجزائري
وزير الداخلية الجزائري
وكالات
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أعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة وزير الداخلية الجزائري الأسبق نورالدين يزيد زرهوني، عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع من المرض.

ونقلت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني عن مصادر مقربة من زرهوني قولها إنه توفي بالمستشفى العسكري عين النعجة في العاصمة الجزائرية.

وتقلد زرهوني، العديد من المناصب العسكرية والمدنية أهمها منصب وزير الداخلية من 1999 إلى.2010، كما انضم إلى جهاز المخابرات قبل استقلال الجزائر ليتولى إدارته عام 1979 لمدة ثلاث سنوات.

وشغل زرهوني، أيضًا منصب سفير الجزائر في واشنطن ومكسيكو وطوكيو.

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