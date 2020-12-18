«آرب نيوز» تكشف السر وراء سحب تركيا نقاطها العسكرية من إدلب

أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية أن هناك عدة أسباب وراء إخلاء تركيا مؤخرًا بعض نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة العيس شمال سوريا بعد هجمات طويلة ضدها من قوات النظام المدعومة من روسيا.وتابعت الصحيفة السعودية أنه يعتقد أن تركيا تكثف سحب قواتها من محافظة إدلب شمال غرب سوريا، آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد بعد رفض أنقرة الشديد لأي احتمال للتخلي عن مراكز المراقبة المتنازع عليها، إلا أن تزايد احتمال شن هجوم كبير من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، جعل الاحتفاظ بهذه النقاط لم يعد له أي قيمة استراتيجية.ويقول المحللون إن هذه الخطوة هي إشارة قوية على فشل تركيا في فتح نقاط مراقبة كجزء من صفقة أستانا.وتقع إدلب في ما يسمى بمنطقة خفض التصعيد المنشأة بموجب اتفاق 2017 بين تركيا وروسيا وإيران.وتم بالفعل تطويق العديد من نقاط المراقبة التركية الأخرى من قبل القوات السورية المدعومة من روسيا.يذكر أنه منذ أكتوبر تخلت تركيا عن أربعة مراكز مراقبة وموقعين عسكريين في إدلب.