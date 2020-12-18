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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 623 حالة إشغال من شوارع مدينة ببا فى بنى سويف

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:32 م
إزالة حالة إشغال
إزالة حالة إشغال
بنى سويف - محمد حفيظ
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف برئاسة هاني الجويلي حملة مكبرة، استهدفت إزالة إشغالات الطريق العام من قبل الباعة الجائلين والمقاهي والمحال المخالفة والأسواق العشوائية بكل المحاور والميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وتمكنت الحملة من إزالة 623 حالة إشغال متنوعة، والتي شملت 129 إعلانا مخالفا و2 كشك دون ترخيص و71 بروز محلات وتندات و21 كرسيا بجانب 400 إشغال متنوع من الإشغالات الأخرى مع التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه المخالفات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برفع 70 طنا من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة، فيما تم جمع وتوريد 8 أطنان من المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي سدس، ومسح وتمهيد طريق سدسهلية ومداخل القرية، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لقرية صفط راشين برفع 25 طنا من القمامة والأتربة ومخلفات تطهير مصرف صفط راشين.

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