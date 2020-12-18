الإماراتيون يؤدون صلاة الاستسقاء تلبية لدعوة رئيس الدولة

شهدت مساجد ومصليات الإمارات، اليوم الجمعة، أداء صلاة الاستسقاء تلبية لتوجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.وأدى آلاف من الإماراتيين والمقيمين الصلاة في جميع المدن والأحياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ودعا الخطباء المصلين إلى "الإكثار من الابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد".