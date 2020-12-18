رأس الخيمة تحتفل بالعام الجديد بألعاب نارية عائمة دون جمهور

أنهت إمارة رأس الخيمة بالإمارات استعداداتها لتنظيم عرض فريد في ليلة رأس السنة.وقالت اللجنة المنظمة لاحتفالات رأس السنة بالإمارة، في بيان، إن العرض يتضمن تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية العائمة فوق سطح البحر مقابل جزيرة المرجان على امتداد 4 كيلومترات مع تناغم مقطوعات موسيقية مميزة، وذلك لمدة 10 دقائق متواصلة ببداية العام الجديد.وأضافت في بيان اليوم الجمعة: سيقام الحفل دون حضور جماهيري للعامة ضمانًا للسلامة وتطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.وتابعت: "سيتم تصوير وبث العرض بشكل فريد يتيح للجمهور الاستمتاع بمتابعته من منازلهم".وسجلت إمارة رأس الخيمة رقمين قياسيين في موسوعة "جينيس للأرقام القياسية" خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية" بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة من "جينيس"، وارتفع بذلك عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة في "الموسوعة إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاث سنوات فقط.