الكشف على 4023 مواطنًا بالمجان في أسوان (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني، في قرية أبوالريش قبلي بمركز أسوان، وقرية العطواني بمركز إدفو، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.واستمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد (4023) مواطنًا.وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.