مفاجآت فى تعذيب «طفل الهرم».. والداه كونا عصابة للسرقة بالإكراه

كشفت تحقيقات نيابة الهرم برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان، رئيس النيابة تفاصيل جديدة في اتهام مسجل خطر وزوجته في تعذيب طفلهما والتسبب في إصابته بإصابات بالغة.وأشارت التحقيقات إلى أنه فور تداول مقاطع فيديو لتعرض الطفل مصطفى للتعذيب تبين أنه سبق التحقيق معه في نيابة الهرم كمجني عليه في إحدى القضايا منذ شهر فتم استخراج بيانات والديه من التحقيق السابق وإصدار إذن ضبط وإحضار عاجل لهما، وألقت مباحث الهرم القبض على المتهمين.وأضافت التحقيقات أن والدي الطفل تم سجنهما في قضية سرقة بالإكراه، حيث كون المتهم وزوجته عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه وخلال فترة سجنهما قامت جدة الطفل بتولي مسئوليته وتربيته، وعقب خروج والديه من السجن في شهر يناير الماضي أخذا الطفل مرة أخرى ولكنهما اعتادا ضربه وتعذيبه وإصابته بإصابات بالغة.استمعت النيابة لأقوال الطفل وتبين خلال التحقيقات ومن المناظرة الظاهرية وجود عدة إصابات بوجهه وكسر بالأنف فقررت عرضه على الطب الشرعي لتحديد ما به من إصابات ثم قررت تسليمه لجدته، ومازالت التحقيقات مستمرة مع الوالدين.كانت الأجهزة الأمنية فى الهرم، قد تلقت بلاغا من جدة طفل يدعى "مصطفى" أفادت بتعرضه للتعذيب والضرب المبرح على يد والديه، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة من ضبط الأم والأب وبرفقتهما الطفل، وبمواجهتهما اعترفا بتعذيبهما الطفل.وتبين من التحريات الأولية تعرض الطفل منذ فترة للإكراه على شرب المخدرات على يد والده ووالدته وتصويره من خلال مقطع فيديو، ثم تعرضه للضرب المبرح والتعذيب من جديد.وقال الطفل أمام فرق المباحث، إنه لا يريد العودة إلى والده ووالدته، وإنما أراد العيش مع جدته وهو ما جعل أبوه وأمه يقومان بتعذيبه وضربه بسبب رفضه العيش معهما.