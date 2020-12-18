السعودية تسجل 174 إصابة جديدة بكورونا و208 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 174 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 360690 حالة، من بينها 3016 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و436 حالة حرجة.كما سجلت الممكلة 208 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 351573 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6101 حالة، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة جديدة، فيما تم إجراء 42448 فحصًا مخبريًا جديدًا.ونصحت وزارة الصحة السعودية، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.