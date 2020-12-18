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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 2000 جنيه لمسنة تعاني من «ضيق المعيشة»

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:59 م
مسنة
مسنة
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة ببحث ودراسة الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعيشها السيدة المسنة محل الاستغاثة، والتي تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بشارع ترعة زنين بشارع غريب فايد بمحافظة الجيزة.

وتقوم السيدة بأعمال النظافة لتوفير نفقات المعيشة، ومن خلال بحث حالة المواطنة تبين أنها أرملة وتتقاضى "معاش ضماني قدره 360 جنيها" ولديها ابن وابنة متزوجان ويقيمان بعيدا عنها، وهي تسعى دائما لتوفير نفقات المعيشة من خلال عملها وتتلقى بعض المساعدات من أهالي الخير وتقيم بمنزل دور أرضي عبارة عن حجرة ومدخل وحمام في حدود 20 مترا، وتعاني من سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن.

وفي هذا الإطار تقرر صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة 2000 جنيه، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية ببولاق لتقديم المساعدات اللازمة.

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