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القبلة

«الصوفية» تقيم حفل تأبين لشيخ الطريقة الدسوقية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:14 م
حفل تآبين لشيخ الطريقة
حفل تآبين لشيخ الطريقة الدسوقية
كتب : عمرو رشدى
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تقيم المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم الجمعة، حفل تأبين للشيخ مختار على محمد الدسوقى، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، بحضور عائلة الشيخ المنتقل، اعترافًا بالدور الذي قام به الراحل في النهوض بالتصوف الإسلامي، وتكريما لما قدمه للدعوة الصوفية منذ تأسيسه المشيخة الدسوقية عام ٢٠٠٧ وحتى وقتنا هذا.

ويشارك فى حفل التأبين عدد كبير من شيوخ وعلماء الطرق الصوفية، يأتي في مقدمتهم الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور علاء الدين أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية، والدكتور محمود أبوالفيض شيخ الطريقة الفيضية، والشيخ هاني الإمبابي شيخ الطريقة الإمبابية، والشيخ عيسى الجوهري شيخ الطريقة الجوهرية، والشيخ أحمد التسقياني شيخ الطريقة التسقيانية، والشيخ أشرف عاشور شيخ الطريقة البرهامية، والشيخ بهجت الخضيري شيخ الطريقة الخضيرية، والشيخ أيمن الفرغلي شيخ الطريقة الفرغلية، والشيخ أحمد فضل شيخ الطريقة البيومية، والشيخ محمود مالك علوان شيخ الطريقة العلوانية، والشيخ عمر مروان شيخ الطريقة المروانية، والشيخ محمد عصام شمس الدين الأحمدية المرازقة، والشيخ سالم الجازولي الطريقة الجازولية.

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