«القومى للمرأة» يثمن قرار النائب العام فى قضية «سيدة الكرم»

ثمن المجلس القومي للمرأة قرر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، الذي أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة «سيدة الكرم».وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن امتنانها لقرار النائب العام العادل والمنصف، مثمنة الدور الذي تقوم به النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ علي حقوقها، مشيرة إلى أن المجلس علي أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيدة الكرم مع توفير مكتب الشكاوي المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالًا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ ، وفقًا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.وكانت محكمة جنايات المنيا، قد أصدرت برئاسة المستشار أشرف محمد على، حكمًا ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين فى قضية تعرية "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، فى أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.وشمل الحكم كل من "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرًا من صدور حكم غيابى بمعاقبة بالسجن 10 سنوات.