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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هبات وقروض.. ممن تتكون موارد هيئة الأوقاف المصرية؟

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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وضع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذى وافق عليه مجلس النواب، عددا من البنود التي تتكون منها موارد هيئة الأوقاف، وفقا للمادة 13 والتي نصت على الآتي:

1-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن.

2- القروض التي تعقد لصالح الهيئة.

3 - حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها، وفقًا لأحكام هذا القانون.

4 - أية حصيلة أخرى لنشاطها، وإدارتها، واستثمارها لأموال الأوقاف، وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

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