هبات وقروض.. ممن تتكون موارد هيئة الأوقاف المصرية؟
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:02 م
عائشة حسنطباعة
وضع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذى وافق عليه مجلس النواب، عددا من البنود التي تتكون منها موارد هيئة الأوقاف، وفقا للمادة 13 والتي نصت على الآتي:
1-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن.
2- القروض التي تعقد لصالح الهيئة.
3 - حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها، وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 - أية حصيلة أخرى لنشاطها، وإدارتها، واستثمارها لأموال الأوقاف، وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
1-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن.
2- القروض التي تعقد لصالح الهيئة.
3 - حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها، وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 - أية حصيلة أخرى لنشاطها، وإدارتها، واستثمارها لأموال الأوقاف، وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.