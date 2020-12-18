هبات وقروض.. ممن تتكون موارد هيئة الأوقاف المصرية؟

وضع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذى وافق عليه مجلس النواب، عددا من البنود التي تتكون منها موارد هيئة الأوقاف، وفقا للمادة 13 والتي نصت على الآتي:1-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن.2- القروض التي تعقد لصالح الهيئة.3 - حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها، وفقًا لأحكام هذا القانون.4 - أية حصيلة أخرى لنشاطها، وإدارتها، واستثمارها لأموال الأوقاف، وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.