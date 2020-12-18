«فحص مادة التحنيط».. تقنية جديدة تكشف اللون الأصلى لبشرة الفراعنة

قالت مجلة "أنشنت أورجنيس" الأسترالية، إن الباحثين فحصوا مادة التحنيط من عنق إحدى المومياوات الفرعونية بتقنية جديدة للكشف عن لون البشرة الحقيقية للفراعنة.وأشارت الصحيفة الأسترالية، إلى أن الباحثين توصلوا إلى طريقة غير تدخلية لرسم خريطة لأصول مواد التحنيط المصرية القديمة، كما أن تكوين المادة التي تسبب اللون الأسود العميق لجلد العديد من المومياوات؛ يكشف عن بيانات جغرافية غير معروفة حتى الآن، ولكن لم تذكر الدراسة ما إذا كان هؤلاء المصريون ذوي بشرة داكنة بشكل طبيعي أم لا، هذا نقاش آخر.وبينت أنه وفقًا لأحدث تحليل عالي التقنية، فإن لون البشرة السوداء العميقة للعديد من المومياوات المصرية لا يأتي فقط من القطران، ولكن يمكن، الآن، معرفة مكان ذلك القطران.وذكرت أنه من خلال تحليل الجلد المصري القديم، بدون إتلاف البقايا لطالما كان تعلم أسرار المومياوات القديمة دون إتلاف بقاياها الهشة هو التحدي الأول لعلماء المصريات، وفي الآونة الأخيرة، نشر فريق من الباحثين الفرنسيين مقالًا بحثيًا جديدًا في الكيمياء التحليلية التابعة لـ«ACS»، حول طريقة جديدة غير الاختراق لتحليل الجلد المصري القديم، من خلال التركيز على «بيتومين التحنيط»، الذي يُعطي المومياوات بشرتها ذات اللون الداكن.ونوهت بأنه تم اكتشاف هذا الخط البحثي في ​​ورقة بحثية نشرتها الجمعية الملكية عام 2016، قال فيها المؤلف الرئيسي «كلارك»، من جامعة بريستول، إن التحنيط كان يمارس في مصر القديمة لأكثر من 3000 عام.وبحسب الصحيفة، اكتشف الباحثون أن استخدام المسكنات العضوية كان بمثابة مقدمة لاحقة لعادات الدفن، والتي استلزمتها بيئات الدفن الأكثر رطوبة، خاصة في المقابر تحت الأرض.وأوضحت أن عملية التحنيط القديمة، تُعد تفسيرًا أسطوريًا لأنوبيس وآخرين يعملون على مومياء فرعون، وكيف أدت أنواع معينة من المسكنات إلى تغميق جلد المومياء المصرية.