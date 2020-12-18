تفاصيل الجلسة الافتتاحية لـ " مجلس النواب الجديد "

وقال «فوزي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، «يتوافد الأعضاء جميعهم في اليوم الذي تم تحديده في قرار رئيس الجمهورية، ويتم عقد جلسة عامة برئاسة رئيس السن، أي أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه أصغر عضوين سنًا، وتُفتح الدعوة بجدول أعمال محدد وهو دوما يكون بعبارات محددة، وتُتلى الآية الكريمة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وبعد ذلك يُتلى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني».وتابع «وبعدها يتم ذكر الاعتذارات إن كانت، ثم يبدأ في حلف اليمين الدستورية والتي تكون بالصيغة الواردة في الدستور دون تغيير أو حذف أو إضافة وهذه الصيغة التي نصت عليها المادة 104 من الدستور، وذلك على النحو الآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».وشدد على أن «أي تغيير في هذه الصيغة لا يُعد العضو قد أدى اليمين الدستورية، ومن ثم ليس له أن يباشر عمله إلا بعد أداء اليمين بالصيغة المشار إليها، ويكون أداء اليمين عضوًا عضوا حتى لو استغرق ذلك أكثر من جلسة وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس للمجلس، وفور إعلان نتيجة انتخاب الرئيس يصعد للمنصة ويتولى رئاسة الجلسة بدلًا من رئيس السن ثم يتم انتخاب الوكيلين».ولفت إلى أنه في الجلسة الافتتاحية، يمكن في إطار السلطة التقديرية السياسية، أن يُلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة، كما يجوز توجيه رسائل إلى المجلس، ثم ترفع الجلسة بعد ذلك، ويتم تحديد موعد الجلسة التالية، مع ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية التي صدرت بموجب القانون رقم 1 لـ2016.