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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

لجان بالشرقية لمراجعة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:25 م
أعمدة الإنارة
أعمدة الإنارة
سارة الوردانى
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قام محمد محمود رئيس حي أول بالتنسيق مع قسم الإنارة بالحى بمتابعة استكمال أعمال الصيانة المطلوبة بالأعمدة وتركيب اللمبات وتغيير التالف منها وتركيب عداد مسبق الدفع وإلغاء النزلات للمفاتيح بشارع محمد حسين ومنطقة الحريري ومنطقة النظام لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

وتابع المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم مع رئيس الوحدة المحلية بصافور بالتنسيق مع قسم الإنارة بالوحدة المحلية، أعمال صيانة كشافات وإزالة النزلات من الأعمدة بعزبة أبو عافية وعزبة البنا وديرب السوق وعمل الصيانة اللازمة للكشافات التي تعرضت للضرر والإتلاف بسبب السقوط الكثيف للأمطار.

كما قام رئيس الوحدة المحلية بدبيج بالتنسيق مع قسم الإنارة بالوحدة بعمل صيانة عامة على الطريق العمومي وداخل القرية وإزالة النزلات من على الأعمدة واستبدالها بأخرى حديثة وفي الوحدة المحلية بقرموط صهبرة تمت أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة على طريق النقطة الثابتة (أبو مرة وأبو عساكر) وتمت صيانةالكشافات وإزالة النزلات وتغيير الأسلاك التالفة حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

كما قام المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع سكرتير عام المجلس بمتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة عدد من أعمدة الإنارة بطريق عبدالمنعم رياض وأمام الساحة الشعبية حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وقام اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس وبرفقته نائبا رئيس المركز ومدير قسم الإنارة العامة بالمجلس بمتابعة صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( منطقة أنقيزة - إصلاح كشك كوبرى أباظة - إصلاح كشك عزبة أم يوسف - شارع الإنتاج - المدخل الرئيسي للمدينة - لوحة شمس - شارع المشروع - فاقوس البلد - خليج الطاروطى - الدروس - إصلاح كشك الفاخورة - بورسعيد)، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز، ويأتى ذلك في إطار الحرص على سلامة أرواح المواطنين.

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