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حوادث

إجراءات جديدة من هيئة مفوضي الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:28 م
كورونا
كورونا
عماد سليمان - محمد عيسي
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أصدر المستشار أسامة محرم، رئيس هيئة مفوضى الدولة، قرارًا، يؤكد فيه على استمرار دوائر الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب «محرم» رؤساء وأعضاء دوائر هيئة مفوضي الدولة؛ بمراعاة التواصل المستمر بين رؤساء الدوائر وإدارة المجلس بشأن أي حالة من حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بالنسبة للقضاة ومعاونيهم من موظفي المجلس، وضرورة الاستمرار في الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة والسكان لتجنب انتشار «كوفيد - 19».

كما طالب أيضًا بضرورة استمرار الالتزام بارتداء الكمامات الواقية عند دخول مقرات مجلس الدولة وطوال فترة التواجد بها، ووجوب الالتزام بتقسيم حضور أعضاء الدائرة - وفقا لما يقدره رئيسها - على نحو يتحقق معه الالتزام بقواعد التباعد بالنسبة للسادة القضاة في اجتماعاتهم.

وأكد على رؤساء جلسات التحضير بضرورة استمرار مراعاة الالتزام بقواعد التباعد بين المتقاضين أثناء انعقاد الجلسات، وتخصيص ثلاثة أيام أسبوعيًا للإطلاع؛ للحد من التزاحم، وإخطار المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة بهم، ووجوب استمرار الالتزام بمراعاة قواعد التباعد وارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للسكرتارية، والإداريين التابعين لهيئة مفوضي الدولة داخل مقرات مجلس الدولة.


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