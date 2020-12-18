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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

بسبب «كورونا».. المحاكم التأديبية بمجلس الدولة تلجأ للتطبيقات التكنولوجية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:27 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان - محمد عيسي
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نظمت المحاكم الإدارية التأديبية بمجلس الدولة، العمل بالمحاكم فى ظل جانحة كورونا، بناءً على ما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وإجراءات المواجهة التي تتم.

وجاء تنظيم العمل كالآتي: «يقتصر تواجد أعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية على المنصة بقاعات المرافعة على التشكيل القانوني فقط، مع مراعاة ترك مسافات بين الأعضاء على المنصة، تطبيقًا للتباعد الاجتماعي، ويلتزم رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية بارتداء الكمامات الواقية طوال مدة تواجدهم بمقرات المحاكم سواء في الجلسات أو قاعات المداولة، وبالنسبة للمحاكم التي تنعقد بدور انعقاد مجمع يسمح لكل رئيس محكمة بتقسيم حضور الأعضاء على مجموعتين خلال أيام دور الانعقاد، بالقدر اللازم لتحقيق التباعد الاجتماعي بالاستراحات».

ويراعى التنسيق بين رؤساء المحاكم الإدارية والتأديبية ومشرفي الفروع في تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة لها وبمراعاة ترك مسافة آمنة بين المتقاضين، على ألا يسمح بدخول أي شخص للقاعة دون ارتداء الكمامات الطبية، وتحديد أيام الإطلاع على ألا تقل عن يومين بالقدر الذي يضمن منع التزاحم بين المترددين على المحاكم للاطلاع، والتحقق من تعقيم قاعات المرافعة والمداولة قبل انعقاد الجلسات، وتوفير كل مستلزمات التعقيم والتطهير، على أن تتم إحاطة المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية عما أسفر عنه ذلك التنسيق.

ويحظر على أعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية ترك أي ملفات دعاوی محجوزة للحكم بالاستراحات أو مقرات المحاكم عقب انتهاء دور الانعقاد، مع الالتزام بتسليم نصف الإحصائية قبل ميعاد جلسة الأحكام بـ15 يومًا على الأكثر، على أن يتم تسليم الإحصائية كاملة لرئيس المحكمة قبل جلسة الأحكام بثلاثة أيام على الأكثر، وذلك منعًا للتزاحم يوم جلسة الأحكام.

وطالبت رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية رؤساء المحاكم، مراعاة تقليل زمن تواجد أعضاء المحكمة للحد الأدنى، وتطبيق التباعد بين الأعضاء في قاعات المداولة، مع الحرص على تهوية القاعات، والتوسع قدر الإمكان في إجراء المداولات عبر التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

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